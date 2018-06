Domani - Motus Liberi: "Nuovo partito per portare idee contro la crisi"

“Domani – Motus liberi” si presenta; nuovo partito politico a San Marino, tutti giovani, per portare un contributo di idee e soluzioni alla crisi. Propositivi, non contro qualcosa o qualcuno, non in opposizione ai partiti o movimenti già presenti, perché "le idee – dicono – non hanno colore".



Nel video le interviste al Presidente e al Tesoriere di “Domani – Motus Liberi”, Fabio Righi e Samuele Pelliccioni