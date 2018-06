Il Pdcs sulla sanità: no ai bandi internazionali, ridefinire i contratti per i medici

La Dc torna sulla questione sanità e fornisce la sua visione del sistema. Lo ha fatto durante la serata pubblica di ieri all'Ex International di Borgo. Al centro c'è l'emergenza medici che, secondo il Pdcs, non deve essere risolta con il ricorso ai bandi internazionali. Bisogna far tornare i professionisti sammarinesi a lavorare in Repubblica, affermano, ed essere più appetibili per tutti gli altri.



I nodi sono soprattutto, spiegano, il precariato, la doppia imposizione, la libera professione e i trattamenti pensionistici. Il Governo ha un atteggiamento "passivo" e ricerca "soluzioni improbabili", critica la Dc.



Poi le proposte. Bisogna consentire ai medici pensionati, ma ancora disponibili a lavorare, di prestare servizio con accordi ad hoc, in attesa del ricambio generazionale. Bisogna creare contratti per il settore costruiti su misura per i dottori e facilitare la libera professione. Allo stesso tempo fornire, quando possibile, assistenze domiciliari, per non affollare l'ospedale.



mt