Congresso: semplificata vendita armi on line

Zafferani: "I nostri operatori e-commerce al pari di quelli italiani"

Oltre al decreto Scuola il Congresso di Stato ha adottato un decreto in tema di armi ed esplosivi. Inseriti nella apposita commissione tecnica un altro rappresentante delle associazioni di categoria ed il Dirigente dell'Ufficio di Controllo. Semplificate inoltre le modalità di vendita on line di armi “non tanto perché vogliamo favorirla, ma – spiega il Segretario Zafferani – per portare i nostri operatori e-commerce in linea con quanto succede in Italia”. Durante la seduta del Congresso si è tenuto un incontro con il Commissario Generale Expo 2020 e il Governo ha avviato le procedure per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con Saint Vincent e Grenadine.