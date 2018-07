Consulta dei Capitani: nei parchi tornano i giochi per i bambini

Esaminato progetto per abbattimento barriere architettoniche. Chieste nuove indicazioni su esenzione oneri Siae per eventi gratuti

Si è riunita la Consulta dei nove Capitani di Castello della Repubblica. “In base alle indicazioni ricevute dall'Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali – riferisce il portavoce della Consulta, il Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori – i giochi nei parchi pubblici dovrebbero essere re-installati a breve, nell'arco di pochi mesi, nelle zone maggiormente fruibili”.



Alcuni giochi erano stati rimossi perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza. La Consulta ha anche visionato una bozza di progetto, elaborata spontaneamente e gratuitamente da un ingegnere, per l'abbattimento delle barriere architettoniche a costi bassi con la collaborazione tra pubblico e privato. “Siamo disponibili a sostenere l'iniziativa – commenta Brigliadori – presso la Segreteria competente a cui spetta la decisione”.

Affrontata anche la questione del nuovo regolamento sulle manifestazioni pubbliche di intrattenimento. Il provvedimento esenta le Giunte dagli oneri Siae, in caso di eventi gratuiti, ma sono emerse questioni interpretative e pertanto si è deciso di chiedere un parere dirimente al referente istituzionale.