Comitato Promotore: sulle unioni civili nessun confronto con la maggioranza

Tutto tace sul fronte delle Unioni Civili. Il comitato promotore della proposta di legge per la loro regolamentazione a San Marino ricorda che, dopo la prima lettura in Consiglio e in attesa della riunione della Commissione incaricata, aveva dato piena disponibilità ad incontrare tutte le forze politiche, e non solo, per spiegare l’articolato della legge nel suo spirito generale e in tutti i suoi singoli passaggi. Purtroppo, ad oggi - scrive il Comitato - il nostro invito non è ancora stato accolto dalla maggioranza, con la quale attendiamo di poterci confrontare al più presto. Un dialogo ritenuto "urgente e necessario" perchè il tema affronta i diritti di tutti i cittadini, tocca le coscienze e le libertà individuali. Dal Comitato l'appello a tutti i consiglieri e specialmente alle consigliere (che, si sottolinea, potrebbero dimostrare maggiore sensibilità anche per la storia di discriminazioni di cui sono state oggetto) affinché, per il bene dei cittadini e dell’immagine del nostro Paese, si apprestino ad affrontare il confronto e ad agire secondo coscienza