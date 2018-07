Ex premier andorrano visita San Marino: dialogo sui temi cruciali coi socialdemocratici

Jaume Bartumeu torna sul Titano, questa volta per affrontare con i socialdemocratici sammarinesi temi caldi per entrambi i Paesi.

Uno dei motivi della visita di Jaume Bartumeu, leader socialdemocratico del SDP di Andorra, è il confronto sui temi più stringenti per i due piccoli Stati. Discussioni che Bartumeu, invitato dal consigliere indipendente Giovanna Cecchetti, sta affrontando nei tre giorni di viaggio sul Titano.



Tra i nodi urgenti per Andorra c'è la situazione del sistema bancario. Similitudini con il Titano, quindi, che non si fermano a questo. Perché in entrambi i Paesi si parla di Fondo Monetario. Nel caso di San Marino, si sta aspettando l'eventuale arrivo di un prestito da Washington. Poi il capitolo percorso di associazione con l'UE nel quale entrambi gli Stati sono impegnati.



In giornata la visita al Psd dove è proseguito il dialogo su una parte dei temi oggetto del viaggio. Ed è stata espressa vicinanza a San Marino in merito alla mozione, in Consiglio d'Europa, sulle ingerenze dei poteri finanziari sui piccoli Stati.



Mauro Torresi



Nel servizio, il commento di Jaume Bartumeu, leader SDP Andorra