Consiglio: approvato il decreto sul trattamento retributivo dei dirigenti pubblici ma quattro dei sei articoli sono stati abrogati

Per l'opposizione il provvedimento doveva essere ritirato.

Si è conclusa alle 12:45 la seduta del Consiglio Grande e Generale che era cominciata questa mattina, alle 9 circa, con il comma dedicato alla ratifica dei decreti. Il dibattito è stato interamente dedicato a quello per la modifica del trattamento retributivo della Dirigenza Pubblica. Presentandolo il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti ha precisato che, dopo alcuni confronti, è stato deciso di abrogare quattro dei sei articoli del decreto originario rinviando all'introduzione, entro il 31 dicembre, dello strumento di valutazione sugli obiettivi. A parere dell'opposizione il Governo avrebbe dovuto ritirare il provvedimento anziché abrogare quattro dei sei articoli, emendando i due restanti. Il Governo ha deciso comunque di metterlo in votazione e il decreto è stato approvato a maggioranza. La seduta consigliare, dopo la pausa per il week end, riprenderà lunedì prossimo.