Consiglio: approvato l'odg della maggioranza sul turismo

Un minuto di silenzio per la scomparsa del padre del consigliere Stefano Canti

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza sul piano Piano Strategico per lo sviluppo del settore turistico con 26 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto. Il documento impegna il Governo a predisporre il piano triennale di promozione turistica entro ottobre ed entro novembre il piano annuale. L'Odg invita ad avviare un percorso condiviso tra pubblico e privato, prevedendo anche un adeguamento della normativa.



Tra i fattori di attrattività del Piano Strategico, realizzato dalla societa' “JFC” di Faenza, ed illustrato in aula dal segretario di stato Michelotti: la trasformazione dei parcheggi 6 e 7 in luoghi di aggregazione; la realizzazione di un Museo Nazionale dedicato alla storia ed all’identità della Repubblica; il sostegno a giovani imprese per l’insediamento di nuovi locali di socializzazione; la realizzazione di un vero e proprio young district; la creazione di un unico cartellone di eventi/appuntamenti (sia per l’ambito prettamente turistico come pure per quello sportivo e culturale); una premialità (riduzione della tassazione) per i negozi che, in centro storico, rimangono aperti sino alle 23 nel periodo aprile/settembre.



Tra le proposte enunciate la “smac turistica” e anche l'istituzione dell'imposta di soggiorno. La seduta di questa mattina si è aperta con un minuto di silenzio per la scomparsa nella notte del padre del consigliere Stefano Canti.