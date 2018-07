Usl: "non ratificare il Decreto sulla scuola"

L'USL chiede incontro a tutta la Delegazione di Governo per non procedere alla ratifica del Decreto sulla scuola. Dopo incontri con i rappresentati di ogni ordine scolastico e di tutte le categorie interessate dal provvedimento, precisa una nota, l’USL ha già chiesto un incontro urgente con l'Esecutivo. Tra l ‘altro nel Decreto, rimarca la nota, per alcune realtà sono previsti interventi a partire dall’anno scolastico 2019-2020 mentre per altre non è stata messa in campo la stessa sensibilità. L'Usl ribadisce l’importanza della partecipazione dei lavoratori nei progetti riorganizzativi e si dice convinta che anziché interventi estemporanei e poco condivisi sia necessaria una discussione generale e approfondita su una futura Riforma Scolastica