Sette anni dalla morte di Giovanni Zaccaria Savoretti. Il ricordo del PDCS

La Dc ricorda il settimo anniversario della morte di Giovanni Zaccaria Savoretti, fondatore e Segretario Politico del Partito Democratico Cristiano Sammarinese.



La testimonianza del suo impegno civile e politico, sottolinea la nota, sostenuto da un forte spirito di servizio, che traeva origine da una solida fede cristiana e da un senso vivo di appartenenza al popolo sammarinese, rimane ancora oggi, dopo 70 anni di vita del Partito, un punto di riferimento sicuro per tutti gli aderenti e per le giovani generazioni in particolare.



Il comunicato stampa PDCS