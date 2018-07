Si torna in aula per l'assestamento di bilancio e una raffica di istanze

Da domani torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale. C'è da approvare in seconda lettura l'assestamento di bilancio ma anche tanto altro.



11 milioni e 554mila euro di deficit, in aumento – rispetto alla finanziaria 2018 – di quasi 9 milioni.

Il disavanzo è dunque aumentato, rispetto alle previsioni, ma con ogni probabilità – ha dichiarato il Segretario Celli - non ci saranno provvedimenti finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per la liquidità dello Stato.



L'assestamento di bilancio è il piatto forte della sessione ma domani, nella prima giornata di lavori – che comincia alle 17 e prosegue fino a mezzanotte – dopo le comunicazioni, ci sarà la ratifica dell'accordo tra Governo e sindacati sui ricorsi avverso alle stabilizzazioni dell’Università degli Studi e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.



L'assestamento dovrebbe essere vagliato martedì 31 agosto e a seguire è prevista la proroga della sanatoria edilizia dopodiché l'aula sarà chiamata ad esprimersi su 16 istanze d'arengo. In seconda lettura anche le modifiche al PRG per l'attuazione di interventi rivolti alle imprese, finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale.