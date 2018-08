Bando periferie: l'ipotesi di taglio dei fondi per Rimini alimenta la polemica politica

Non si placa la polemica legata al bando periferie. Il possibile congelamento dei contributi per Rimini fino al 2020? “Un vero e proprio scippo”. Così l'Assessore al turismo dell'Emilia Romagna, Andrea Corsini. “La decisione di tagliare i fondi provoca una sottrazione di risorse – rimarca - a progetti già ammessi ufficialmente al finanziamento che colpirà duramente non solo i cittadini, ma anche il processo di rigenerazione urbana del lungomare di Rimini, quindi i tanti imprenditori turistici che stanno scommettendo con il Comune sul progetto del Parco del Mare". A stretto giro la replica degli esponenti riminesi del MoVimento 5 stelle. "L'intervento di riqualificazione di Rimini Nord è importantissimo e fondamentale" – affermano la deputata Giulia Sarti, il senatore Marco Croatti e la consigliera regionale Raffaella Sensoli - ma "è indispensabile fare sistema sul territorio e lavorare in sinergia per creare ponti con Roma. Non costruire inutili muri". Un implicito riferimento alle parole del sindaco di Rimini Gnassi giudicate inappropriate. “L'endemica incapacità di dialogare e collaborare con gli interlocutori politici ed istituzionali – aggiungono - rappresentano un problema per Rimini in un momento in cui serve calma e capacità di concertazione".