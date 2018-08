Convergenze unitarie: Ps e Psd al lavoro per formalizzare una proposta comune

PSD e PS definiranno, nei prossimi giorni, una serie d’incontri per formalizzare congiuntamente una proposta coerente con i comuni valori di riferimento.



Il confronto verterà su tre distinti livelli di azione: proseguire il dialogo con MDSI per la creazione di una area riformista ancor più forte; avviare un percorso tra i due Gruppi Consiliari trovando forme di collaborazione istituzionale per rafforzare la reciproca capacità di incidere in Aula; elaborare una proposta programmatica basata sulla creazione di politiche alternative a quelle, definite inadeguate, messe in pratica dall’attuale Governo.



"Siamo convinti - sottolineano Ps e Psd - che la ricerca di convergenze unitarie sia l’unico antidoto per emarginare quegli egoismi di parte e quelle tattiche di breve respiro prive di sbocchi politici realmente credibili".



Il comunicato stampa