Gendarmeria: individuato a Borgo Maggiore il sito che potrebbe essere idoneo per trasferire la sede del Corpo

Istituito un gruppo di studio che si occuperà di tutte le valutazioni tecniche e logistiche del caso. Più complicata invece la situazione di San Marino Rtv

Nel Programma Economico – come ricordato in questi giorni - non mancano riferimenti a progetti strategici sul piano urbanistico-territoriale. Si parla ad esempio di ricollocazione di vari enti ed uffici nel nuovo polo servizi che dovrebbe aprire a Valdragone con la riqualificazione dell'immobile ex Forcellini Carni.



Ed a proposito di nuove sedi, è in quest'ottica che il Governo ha emesso una delibera per avviare un indirizzo di studio - affidato ad un gruppo di esperti appositamente istituito - per compiere valutazioni tecniche e logistiche a verifica dell'eventuale adeguatezza di un sito di proprietà dell'Eccellentissima Camera, che si trova in Via Ordelaffi a Borgo Maggiore, al fine di poter trasferire la sede del Corpo della Gendarmeria, assorbire la Brigata del Castello e ricollocare gli uffici oggi distaccati presso spazi in locazione passiva a Tavolucci. L'area in questione si compone di due stabili, già destinati ad altre funzioni, tra cui locali per la Manutenzione Impianti Tecnologici dell'Azienda dei Servizi, sui quali nel caso si dovrebbe intervenire con una robusta riconversione se non proprio con un totale rifacimento. Del gruppo di lavoro fanno parte: un funzionario della Segreteria Territorio, uno degli Esteri, il Comandante della Gendarmeria, il Direttore facente funzione dell'AASS, i Dirigenti dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e dell'Ufficio Progettazione oppure loro delegati.



In sostanza, - commenta il Segretario di Stato al Territorio - “occorrerà valutare che il fabbricato sia funzionale e coerente con i requisiti richiesti, ma ancora nulla di concreto anche se ad un primo approccio potrebbe essere una buona soluzione”. “La localizzazione della Gendarmeria – aggiunge Augusto Michelotti - ha delle specifiche ben precise, gli ambienti devono rispondere a determinate caratteristiche facendo in modo che tutto sia molto scorrevole e molto agile”.



Più complicata invece la situazione della nuova sede per San Marino Rtv. Saltata l'opzione Centro Azzurro a causa di condizioni economiche rivelatesi troppo impegnative, “siamo al lavoro – assicura ancora Michelotti - per trovare un'altra location che anche in questo caso risponda ai requisiti richiesti. L'obiettivo – ricorda il Segretario di Stato – è duplice: da una parte garantire la sicurezza del luogo di lavoro; dall'altra la necessità di un progetto con un budget più contenuto. I tempi sono quelli che sono – osserva infine - non possiamo più permetterci di rapportarci con gli stessi prezzi di dieci anni fa”.