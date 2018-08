Entro novembre pronta la proposta di Prg di Boeri: si ipotizza una seconda funivia

Sul sito della Segreteria al Territorio un video di 25 minuti con l'architetto che illustra i punti fondamentali del futuro piano regolatore

Entro fine novembre uscirà la proposta progettuale del nuovo piano regolatore di San Marino curata dall'architetto Stefano Boeri e dal suo staff. Lo anticipa il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti che, sulla pagina facebook della sua Segreteria, ha pubblicato in questi giorni un video di 25 minuti in cui conversa con Boeri sul “PRG SM 2030”.



Tra gli aspetti fondamentali ci sarà il blocco del consumo del suolo, la messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico ed idrogeologico, la valorizzazione dell'agricoltura biologica, la riqualificazione della superstrada, la previsione di un secondo punto d'accesso al centro storico di Città, con un collegamento da Fonte dell'Ovo attraverso una seconda funivia o sistemi alternativi. Per Boeri San Marino dovrebbe puntare su un sistema di trasporto pubblico ibrido e più in generale sull'auto elettrica, arrivando, in prospettiva, a tassare le auto non elettriche.



L'architetto pensa a una piccola Repubblica che abbia il coraggio di fare scelte coraggiose dando qualità ai cittadini. Come Singapore è diventata un modello per la Cina nell'arredo urbano, San Marino – per Boeri - potrebbe diventare un modello per Francia, Germania, Italia, Inghilterra, sul tema della mobilità elettrica e del biologico. Il Segretario Michelotti auspica l'entrata in vigore del nuovo Prg, dopo i necessari confronti e passaggi burocratici, entro il 2019.