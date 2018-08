"Rete nei bar", fra referendum e sanità

Continuano gli eventi organizzati da Rete per dialogare con i cittadini sui temi caldi della Repubblica. Ieri sera a Domagnano il secondo appuntamento della versione estiva "Rete nei Bar", per parlare di politica e attualità in maniera informale nell'orario di aperitivo. "Un dibattito aperto – ha detto il capogruppo di Rete Matteo Zeppa - lasciamo parlare le persone e ascoltiamo le loro proposte". Tematiche emerse durante la serata in prima battuta la questione del referendum che ha proposto la Democrazia Cristiana durante la Festa dell'Amicizia appena conclusa. Ma anche percorso di adeguamento europeo e sanità.