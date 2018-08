San Marino - Italia: il Ministro degli Esteri Moavero oggi a San Marino

Il Ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino, accompagnato dell'Ambasciatore d'Italia Guido Cerboni. Dopo essere stato accolto dagli onori militari davanti a Palazzo Begni, Moavero si è subito intrattenuto a colloquio privato con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi. Un breve scambio di vedute preliminare all'incontro bilaterale con le rispettive delegazioni per affrontare questioni di reciproco interesse: dai rapporti con i territori confinanti, con cui rafforzare la collaborazione nei vari ambiti, al processo di associazione all'Unione europea intrapreso dal Titano, fino al nodo delle frequenze televisive assegnate da Ginevra ai due Stati. Il Ministro Moavero è stato inoltre insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.