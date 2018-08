Diciotti: Salvini, 'Inchiesta boomerang per Pm, non voglio l'immunità'

L'inchiesta sui migranti della Diciotti che lo riguarda sarà un boomerang, dice Salvini in alcune interviste, sottolineando di non sentirsi intimorito e di non volere che il Senato dica no all'autorizzazione a procedere.



E mentre il Papa fa sapere che i profughi andranno in un centro di Rocca di Papa ai Castelli romani, e il card. cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento e presidente Caritas, annuncia che la Chiesa starà in campo con maggiore forza che in passato, Di Maio difende le scelte del governo e afferma che si stanno facendo gli interessi dell'Italia e che al prossimo caso Diciotti si tratterà direttamente con i singoli Stati.