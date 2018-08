Iss: colloqui per il primario di ortopedia e con l'Emilia Romagna si parla anche di nuovo ospedale per il Titano

Nella sanità si lavora su più fronti: mentre in ospedale si cercano primari, in regione ci si confronta su temi comuni. La mattinata è stata interamente dedicata ai colloqui per il primario di Ortopedia. Su sei domande si sono presentati in cinque. A presiedere il concorso una commissione composta dal Direttore Generale, dal Direttore sanitario e dal Direttore Amministrativo.



Massimo riserbo sui nomi. Si sa solo che sono tutti esterni e che provengono dalle regioni Emilia Romagna e Marche. Il nome del prescelto approderà entro una settimana sul tavolo del Congresso per la nomina. Soddisfatto Andrea Gualtieri che parla di colloqui “molto interessanti. Il fatto – dice - che ci sia stata ampia partecipazione testimonia che la realtà sammarinese attrae anche per ruoli dirigenziali”. A stretto giro anche i colloqui per la direzione dell'Unità Organizzativa Complessa di Farmaceutica.



Nel pomeriggio, invece, il Segretario Santi e il Direttore Generale hanno incontrato a Bologna l'assessore alla Sanità, Sergio Venturi, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'accordo di collaborazione con la regione. “In particolar modo – dice Santi – si è ragionato sul passaggio alla direzione sanitaria”, confermando la scelta della dottoressa Mara Morini in sostituzione della Rolli. Si è parlato anche di come sviluppare nel modo più efficace lo scambio di prestazioni, in particolare lo scambio di risorse umane. Analizzato anche il problema legato ai pensionati, "vincolo che anche in Italia si vuole superare".



Sul tavolo approda poi il nuovo ospedale. “ Ci siamo soffermati – dice Santi - sulla volontà di San Marino di procedere con una nuova struttura”. Dato che si parla di collaborazione fra pubblico e privato, “abbiamo chiesto – anticipa il Segretario - di poter usufruire dell'esperienza e delle competenze italiane per supportare l'amministrazione nell'affrontare questa sfida. Sono emerse – dice - indicazioni interessanti”. Un incontro quindi positivo, un proficuo scambio di vedute con opportunità da sviluppare in sinergia, con l'impegno di far pervenire una proposta operativa di scambio di informazioni e di accordi su diversi ambiti, una sorta di piattaforma di lavoro sulla quale approfondire vari temi “e che sarà nostra cura – conclude Santi - fare pervenire alla regione”.



MF