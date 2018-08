Adesso.sm: sull'operazione titoli "enormi falsità" dalla minoranza

Un castello di accuse già smentite dai fatti. Così Adesso.sm commenta le polemiche dell'opposizione sulle date di acquisizione dei titoli da parte di Banca Centrale, ricordando che dal primo luglio il totale dei depositi di FONDISS è ritornato nella piena disponibilità del Comitato Gestore. Il famoso Decreto che, tra le altre cose, introduceva all’articolo 5 la possibilità per la BCSM di gestire direttamente le somme depositate presso di essa esclusivamente per “accendere depositi presso banche sammarinesi”, altro non era - sottolinea la nota - che la traduzione in legge di un accordo intercorso tra Banca Centrale e il comitato gestore di FONDISS. Quando si parla di una “finestra” di 11 giorni per consentire l' “operazione titoli”, rimarca la maggioranza, si racconta una enorme falsità la finestra prevista dal Decreto 79 autorizzava solo l'accensione di depositi presso banche sammarinesi. Sulla questione titoli, conclude la nota, sta indagando la magistratura e ci aspettiamo piena chiarezza, affinché si accertino verità ed eventuali responsabilità. Dall’ordinanza non emerge alcuna responsabilità né per il Segretario Simone Celli, né per il governo, né per il CCR, né per la maggioranza che da subito hanno tutti fornito la ferma volontà di fare piena luce sulla vicenda, nei confronti di un centro di potere che dopo soli 8 mesi dal nostro arrivo abbiamo smantellato e rimandato a casa.