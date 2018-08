Genova: Toninelli, Autostrade metta soldi, ponte lo facciamo noi

Entro oggi saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali, ha annunciato Toninelli: si vuole rivederne l'intero sistema, valutando di volta in volta nazionalizzazioni o rinegoziazioni dei contratti.

In una intervista ha poi aggiunto: "Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori - ha detto - Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini".



Scontro intanto tra Di Maio e Toti sulla ricostruzione del ponte Morandi a Genova: il vicepremier ribadisce che di Autostrade non ci si può più fidare, ma il governatore della Liguria afferma che sono già in corso contatti tra la società e Cassa depositi e prestiti.