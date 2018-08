Ue avverte l'Italia, penalità se non versa i contributi

'Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità': così il commissario Ue al bilancio, Guenther Oettinger a Die Welt.

E avverte: 'Posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue'.



Gli risponde Luigi Di Maio: 'Oettinger ipocrita, Ue zitta sul caso Diciotti'. E spiega: 'Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando

gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando gli abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione. La nostra posizione sul veto al bilancio resta'.