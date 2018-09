Decreto scuola: insegnanti pronti allo sciopero di martedì 18 settembre, ecco le modalità

Gli insegnanti si preparano allo sciopero contro il decreto scuola. Martedì 18 settembre, quindi nella prima settimana di lezioni, i docenti di tutti gli ordini scolastici incroceranno le braccia. Alla base della loro protesta c'è la "tutela dell'offerta formativa", come sottolinea la Csu che ieri sera al teatro Concordia ha incontrato gli insegnanti. La data è stata stabilita proprio durante la riunione.



Le modalità cambieranno in base al tipo di istituto: per la scuola dell'infanzia, le medie e le superiori ogni docente sciopererà le prime due ore del suo turno di lavoro. Per le scuole elementari, invece, chi farà il turno di apertura si asterrà dal lavoro le prime due ore e i docenti in chiusura sciopereranno le ultime due ore. I momenti, quindi, cambieranno da insegnante a insegnante.



Sul Pianello salirà invece una loro delegazione che chiederà ai capigruppo consiliari un incontro. Lo sciopero, infatti, dovrebbe avvenire proprio nelle ore in cui i contenuti del decreto saranno trattati in Consiglio. Tutti gli insegnanti possono partecipare allo sciopero. Nessuno commento, al momento, dal segretario di Stato all'Istruzione, Marco Podeschi. Questa mattina, raccontano gli insegnanti, si è svolto un Collegio dei docenti della scuola media 'infuocato' al quale ha partecipato Podeschi. Il Segretario di Stato, riportano i docenti, ha affermato di voler andare avanti con l'iter legislativo.



mt