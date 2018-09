1° Ottobre: chi sono i prossimi Capitani Reggenti

Dopo dieci anni il consigliere di SSD Mirco Tomassoni torna a ricoprire la più alta carica dello Stato. Fu il primo Capitano Reggente disabile nella storia della Repubblica, nomina che ebbe eco internazionale, una delle pagine più belle di San Marino. 49 anni, lavora come dipendente dell’Ufficio della Polizia Civile. Grande attivista del mondo del volontariato, dal 2004 è Presidente dell’Associazione Sportiva e Culturale ATTIVA-MENTE. Consigliere in quattro legislature, da 12 anni è Membro del Gruppo Nazionale di San Marino presso l’Unione Interparlamentare, di cui è Presidente da Gennaio 2017. Sposato e con una figlia, Mirco Tomassoni ama viaggiare, coniugando questa passione alla solidarietà. Recentemente è stato in Vietnam con Attiva-mente, in aiuto ai bambini disabili.



Luca Santolini ha 33 anni e sale per la prima volta alla suprema magistratura. Laureato a Bologna in relazioni internazionali, ha conseguito a Urbino la specializzazione in Editoria, Media e Giornalismo. È in parlamento dal 2012 e lavora come funzionario e responsabile della comunicazione di Civico10. Amante della natura, si dedica a sci, trekking ed alpinismo. Ha contribuito alla creazione del progetto “Cammino del Titano” che punta a valorizzare sentieri e territorio della Repubblica a fini turistici. È un ex giocatore di basket, sport di cui è tuttora appassionato. Si è sposato nel 2015 e durante il semestre diventerà papà. A dicembre nascerà la sua primogenita.



