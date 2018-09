Cannabis all'Italia, Santi: "Opportunità in più per San Marino, da studiare con loro"

Il Segretario alla Sanità torna sulla proposta del Sottosegretario alla Salute e interviene all'Assemblea OMS per parlare di Agenda 2030

All'Assemblea europea dell'Oms, a Roma, il Segretario alla Sanità Santi è intervenuto per parlare di San Marino ed è poi tornato sulla proposta italiana di produrre cannabis terapeutica.



Sviluppo sostenibile, salute del pianeta e prosperità negli obiettivi dell'Agenda 2030, il programma d'azione voluto dall'Onu e sottoscritto dagli Stati membri. Ogni Paese partecipante all'Assemblea europea dell'Oms ha preso la parola per raccontare i rispettivi obiettivi, e così ha fatto anche San Marino, il Segretario di Stato Santi ha spiegato alla platea le peculiarità della Repubblica in relazione ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, detti SDGs, Sustainable Development Goals.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Franco Santi Segretario di Stato alla Sanità