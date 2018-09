Adesso.sm: da Pedini Amati collegamenti strumentali

Questo Governo non ha esercitato alcun ruolo nella concessione del prestito contratto nel 2008 dalla Leigthon Holding con Cassa di Risparmio. Così la maggioranza che precisa di non voler entrare nei rapporti che legano Federico Pedini Amati e Marino Grandoni, ma di voler evitare meschine strumentalizzazioni, rispetto al collegamento che lo stesso Consigliere si è immaginato fra patrimoniale e prestiti concessi da Carisp molti anni fa. Un prestito, puntualizza la nota, regolato da un contratto firmato fra due società di diritto privato in cui era prevista la possibilità di proroga alla scadenza dei 10 anni, assieme alle modalità per il rientro. Nulla a che fare, prosegue la maggioranza, con la patrimoniale straordinaria che vuole perseguire l’equilibrio di bilancio, finanziando sanità, scuola e servizi, nell’attesa che a stabilizzare i conti dello Stato siano le riforme strutturali e soprattutto il rilancio dell’economia, di cui si rilevano già alcuni segnali. Peraltro, rimarca la nota, molti cittadini si stanno rendendo conto che questa imposta patrimoniale è decisamente meno pesante di quello che qualcuno ha voluto strumentalmente dipingere e che, come dimostra l'accesso al sito www.pa.sm, non è neppure complicata da conteggiare e pagare. Chissà se lo hanno capito anche tutte quelle delle persone che oggi si stracciano le vesti, conclude la nota, pur di alimentare lo scontento tra i cittadini, arrivando ad invocare persino lo sciopero fiscale, e che qualche anno fa hanno votato a loro volta misure straordinarie, tra cui anche una patrimoniale, con aliquote più alte e senza alcun progetto di rilancio dell’economia.