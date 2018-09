I Piccoli Stati a confronto su sovranità e partecipazione politica

In Liechtenstein la 12esima Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa cui hanno preso parte anche i Consiglieri Roberto Joseph Carlini e Oscar Mina. Carlini ha parlato della partecipazione politica sottolineando, in particolare, “la positiva implementazione nel nostro Paese di norme a tutela degli istituti di democrazia diretta – referendum, istanze d’Arengo e iniziativa

legislativa popolare”. Mina è invece intervenuto sul tema della sovranità dei Piccoli Stati evidenziandone la valenza ai fini del giusto riconoscimento a livello internazionale. A margine dei lavori Carlini e Mina hanno incontrato le delegazioni di Andorra e Monaco per fare il punto sullo stato di avanzamento dei negoziati per l’accordo di associazione con l’Unione Europea.



Il comunicato del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia