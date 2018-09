Adesso.sm su odg azioni responsabilità Carisp: "Opposizioni confuse, siamo sconcertati"

E' Roberto Giorgetti, capogruppo di Repubblica Futura, a ripercorrere i fatti, per poi arrivare ad un giudizio politico che suona severo: “Comportamento sconcertante da parte delle opposizioni: proporre un ordine del giorno, ritirarlo una volta testata la nostra piena disponibilità ad appoggiarlo, non votarlo quando lo abbiamo riproposto identico. Di che cosa avete paura?” chiede. E' l'ennesimo strappo in Aula, che diviene occasione per ribadire la linea su un punto caldo e di pieno interesse pubblico: “Maggioranza e Governo sono i primi a volere, con forza e celermente, azioni di verità - è il coordinatore di Civico10 Luca Boschi - e perché siano riconosciute eventuali responsabilità di mala gestione nelle passate amministrazioni di Carisp, che oggi pesano su tutti i cittadini”. Insieme, però, anche la denuncia di un nuovo tentativo, “mal riuscito” - dice - di delegittimare l'azione di Governo e maggioranza: “C'è confusione tra le minoranze. Dopo mesi di attacchi strumentali sono di nuovo sconfessati; cade un altro tassello del loro teorema”. Rincara, per SSD, Roberto Joseph Carlini: “Un gioco avvilente, che vede le minoranze impegnate in una campagna elettorale continua”.



Nel video, l'intervista a Roberto Joseph Carlini, SSD



AS