San Marino: 25 anni di relazioni diplomatiche con la Russia, scambio di messaggi Renzi-Lavrov

25 anni fa la firma dell'accordo per le relazioni diplomatiche tra San Marino e la Federazione Russa. Con uno scambio di messaggi le due nazioni celebrano quel 30 settembre 1993. Il segretario agli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha infatti inviato al suo omologo Sergej Lavrov una lettera in cui esprime soddisfazione per i rapporti bilaterali.



"San Marino e Russia - scrive Renzi - nutrono da sempre sentimenti di reciproco e profondo rispetto e della più alta considerazione". Il responsabile degli Esteri fa poi riferimento alla collaborazione a livello politico-istituzionale, diplomatico e negli organismi multilaterali.



Tra i due Paesi ci sono disponibilità e confronto sui "temi salienti dell'agenda globale", prosegue il Segretario di Stato. Cooperazioni anche per lo sviluppo economico, sociale e culturale. In contemporanea è arrivato anche il messaggio del ministero degli esteri russo Lavrov.



mt