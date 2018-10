Daniela Giannoni in Bosnia ed Erzegovina come osservatore delle elezioni politiche

Daniela Giannoni, Capitano di Castello di Fiorentino, è stata scelta dal Consiglio d'Europa come osservatore delle elezioni politiche che si terranno domani in Bosnia ed Erzegovina.



Il Capitano di Castello di Fiorentino sarà presente assieme ad altri 16 delegati provenienti da tutta Europa e presiederà il seggio della città di Gorazde assieme a un altro delegato.



Un risultato frutto del lavoro della delegazione sammarinese alla CPRLE mirato, scrivono in una nota, "a far conoscere il nostro Paese sotto l’aspetto professionale e della serietà, volendo dimostrare che anche la nostra piccola Repubblica ha risorse preparate, capaci di confrontarsi, crescere ed emergere al pari delle grandi Nazioni Europee".