Ssd alla Marcia della Pace Perugia Assisi 2018

Tutto pronto per la marcia della pace Perugia-Assisi 2018, marcia di 24 km che si terrà domani e vedrà la partecipazione di 170 scuole italiane ma ci saranno come da tradizione anche circa 500 associazioni e 250 enti locali. Tra queste l'organizzazione “San Marino in Marcia per la Pace”. Partecipare – ricordano da Ssd - vuol dire non solo trascorrere una giornata all'insegna della fraternità, ma anche mandare un segnale fortissimo ai potenti della Terra. Organizzato dal Titano il trasporto in pullman con rientro alle 21,00 circa.