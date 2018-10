Da Cuba per informare i concittadini a San Marino sulla riforma costituzionale

Cuba, alla prova del referendum popolare, chiama a rapporto i cittadini dentro e fuori l'isola. La nuova Costituzione rientra in un processo di metamorfosi istituzionale e nasce dalle ceneri di quella scritta nel 1976. Una Carta Magna che prende ispirazione dai testi di diversi paesi come Venezuela, Bolivia e Ecuador, che rappresentano il costituzionalismo più avanzato nella regione, ma anche da Vietnam e Cina, nazioni che con le loro caratteristiche costituiscono una società socialista.



La cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti diventa così l'occasione per alti funzionari dell'Ambasciata Cubana a Roma di ribadire non solo l'amicizia con San Marino ma di coinvolgere i cubani residenti – circa una trentina - nel percorso intrapreso per una Carta Magna “moderna, attenta all'ambiente e che guarda al futuro della nazione”, spiega Jorge Luis Alfonzo Ramos.



Le relazioni diplomatiche con San Marino risalgono al 1996. Un rapporto di amicizia consolidato che guarda a future collaborazioni. L'associazione San Marino Cuba che conta oltre 90 soci, su richiesta dell’Ambasciatore Jose Carlos Rodriguez Ruiz, ha organizzato l'incontro.



“Il dialogo con San Marino è costante – afferma Ramos - c'è la volontà di esplorare aree di interesse comune per sviluppare e dare nuovo slancio alle relazioni. In questo senso abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte delle autorità sammarinesi”.



MF