Lonfernini (Pdcs) lancia un appello alla protezione del Paese

Da una parte la Dc che invita la maggioranza e il Governo alla resa; dall'altra Adesso.sm che invoca il senso di responsabilità; e ancora Rete che si dice pronta a governare. Tuttavia per il Consigliere della Dc, Teodoro Lonfernini “il Paese in questo momento necessita di una soluzione più opportuna e cioè un forte senso di protezione che tutti insieme e non solo la politica, dobbiamo mettere in campo”. Un appello dunque alla “protezione nazionale con un governo di difesa vera e con il posizionamento di uomini e donne all’altezza di questo gravoso impegno; uomini e donne, se necessario, che possono rappresentare il mondo non solo politico ma soprattutto il mondo sociale ed economico”. Secondo Lonfernini, “così non possiamo di certo andare avanti, né con chi c’è ora e sicuramente si va verso la fine della loro esperienza tra l’altro giocata malissimo, né con chi potrà venire dopo, perché nessuno non riuscirà nell'intento se non saremo in grado di portare avanti un’azione di SISTEMA fine a se stessa. È il Paese che lo richiede”.