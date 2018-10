San Marino: alle 12 si riunisce il Collegio Garante sui Referendum

Dopo le istanze d' Arengo di ieri, tocca ora al Collegio dei Garanti riunirsi alle 12 nella sala del Consiglio per prendere in esame la richiesta avanzata dai partiti di opposizione di interrogare il paese su tre referendum, sui quali i saggi dovranno esprimersi circa l'ammissibilità dei quesiti relativi a: modifica della legge elettorale, conversione del credito d'imposta in titoli di debito pubblico, e il quesito sull'Azienda di Stato per i Servizi, affinché proprietà e gestione delle reti rimangano pubbliche, Tlc comprese. E proprio sulla modifica della legge elettorale si è costituito la scorsa settimana un comitato contrario.