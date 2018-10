Dimissioni, Celli: “Smentisco categoricamente”

E' lapidario il segretario alle Finanze, Simone Celli, in una mattinata durante la quale si sono diffuse, insistenti, voci di sue dimissioni, nonché di una sua salita a Palazzo Pubblico per presentarle ai Capi di Stato. “Smentisco categoricamente di averle formalizzate e presentate alla Reggenza” - ha detto alla nostra redazione. “Al momento – ha aggiunto – non ho altro da dire”.



AS