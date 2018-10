Botta e risposta tra il Consigliere indipendente Cecchetti e la Segreteria Esteri sulla revisione della Convenzione italo-sammarinese del '39

Il Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti torna sui rapporti con l'Italia compiacendosi – scrive - di essere riuscita con l'intervento in Consiglio ad ispirare il Governo a fare alcuni passi

nella volontà di rimettere mano alla Convezione del '39. Poi una serie di interrogativi: quale sarà – si chiede - il ruolo delle opposizioni in questa presunta nuova fase dei rapporti italo-sammarinesi? Saremo sempre relegati al ruolo di meri spettatori o avremo voce in capitolo? In ogni caso, - conclude - questo episodio mi fa ben sperare per il futuro”. A stretto giro la replica della Segreteria Esteri che ringrazia per la sua disponibilità al dialogo e al contributo ma ricorda come la proposta di avviare la revisione della Convenzione fosse già stata oggetto dell’incontro con il Ministro Moavero avvenuto il 25 agosto scorso, dunque anteriormente l'intervento del consigliere Cecchetti: lo stesso incontro – conclude la nota di Palazzo Begni - che fu derubricato da un altro esponente di opposizione, il consigliere Zeppa, come una “passeggiata a San Marino del Ministro”.