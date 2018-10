Democrazia in Movimento davanti a Carisp per dire "no alla svendita" degli Npl

Sit-in Democrazia in Movimento davanti alla sede di Cassa di Risparmio

L'opposizione di Dim si sposta in strada. Questa mattina, come annunciato, la mobilitazione davanti a Carisp nella giornata in cui si svolgono assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione della banca. I manifestanti chiedono di bloccare quella che definiscono una “svendita” degli npl. “I crediti deteriorati appartengono ai sammarinesi”, dicono. Presenti, in piazzetta Titano, anche esponenti dei partiti di opposizione.



Sullo sfondo, i presunti atti giudiziari apparsi nelle scorse ore sul web. Contestato, al suo arrivo in sede, il presidente di Cassa Fabio Zanotti. Secondo le ultime informazioni, in assemblea dei soci la sola riconvocazione di un altro incontro. Al centro del Cda, invece, l'affidamento della settima relazione sugli npl da affidare alla società Pwc. Per questa sera Dim ha fissato un evento pubblico, alle 21, alla sala ex International di Borgo, per trattare questo e altri temi di attualità politica.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Matteo Zeppa, capogruppo Rete