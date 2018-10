Dim: le 'facce confuortanti' nella serata a Borgo Maggiore

Rete e Mdsi affrontano l'attualità politica in una serata nella quale pongono al centro dell'attenzione quello ritenuto il vero protagonista delle vicende che coinvolgono istituzioni e settore bancario: il Presidente della lussemburghese Advantage Financial, Francesco Confuorti.



E' il consigliere Mariana Bucci, in apertura, a ripercorrere anche attraverso delle grafiche i processi decisionali e organizzativi che rimandano all'ingerenza di Confuorti: a partire dalla nomina di Grais alla presidenza, l’inserimento di Siotto e di Paolo Matuella alla Vigilanza di Banca Centrale; così come l’individuazione dei consulenti strategici per Banca Centrale e la valutazione degli NPL.



"Facce confurtanti" vengono definite da Democrazia in movimento, cioè legate personaggio Confuorti e che rimbalzano dall'Ordinanza del tribunale, pubblicata on line e che - dice l'opposizione - "non è mai stata smentita".



Dall’ordinanza pare emergere con forza come le interferenze di Confuorti riguardino non solo persone autorizzate a ricoprire dei ruoli chiave in Banca Centrale e Carisp, ma come si estendano ben oltre i singoli ruoli coinvolgendo anche le società di consulenza internazionali incaricate di analisi e valutazione di vari aspetti riguardanti il sistema sammarinese.