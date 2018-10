Consiglio: ufficializzate date e temi

Sarà una seduta lunga – 8 giorni – e che si annuncia calda.

Un Consiglio atteso, che vedrà arrivare in Aula temi cruciali e che hanno infiammato la politica nelle ultime settimane. Sarà il Consiglio della presa d'atto delle dimissioni del segretario Simone Celli e della sua sostituzione – dopo che SSD ha designato all'unanimità, Eva Guidi. Fino all'atto formale in Aula, resta al Segretario Zanotti l'interim delle Finanze: sarà proprio lui a riferire all'arco consiliare, in Comma Comunicazioni, sulla missione di Bali agli Annual Meetings del Fondo Monetario, anche sulle base delle indicazioni trasmesse al Congresso di Stato dallo stesso Celli.



Arrivano in seconda lettura progetti di legge di vivo interesse per i sammarinesi, ad ampio spettro: dalla disciplina della dirigenza medica, a quella relativa alla frode sportiva; fino al progetto di iniziativa popolare sulle unioni civili.

Interesse e occhi puntati anche sui progetti di legge in prima lettura: quello per la tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset, ma anche l'avvio della prima fase di sperimentazione delle indicazioni curricolari per la scuola.



Riflettori accesi sulla giustizia, con la procedura di nomina di un Commissario della Legge, ma soprattutto l'Aula si esprimerà sulla richiesta dell'Avvocatura dello Stato di ottenere i verbali di due Commissioni Giustizia, svolte in seduta segreta, lo scorso autunno: in entrambe, venne ascoltato l'allora Magistrato Dirigente del Tribunale, Valeria Pierfelici. In Ufficio di Presidenza il Segretario agli Interni Zanotti ha proposto di rendere quei verbali fruibili a tutti i consiglieri, prima della decisione. Le opposizioni dicono no. Si vota – per la prima volta con il nuovo regolamento consiliare - e la proposta viene respinta.



