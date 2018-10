Difendiamo San Marino: necessaria inversione di rotta sulla sanità

"Il nostro sistema sanitario è entrato in crisi non solo per il problema economico che attanaglia il Paese ma per la politica sanitaria precedente che si è rivelata fallimentare". Difendiamo San Marino ribadisce l'allerta per la situazione nella sanità: bandi di concorso andati deserti; perdita dei medici, la stipula di ricche convenzioni; i contratti a pensionati italiani a scapito di medici sammarinesi.

"E’ necessaria una decisa inversione di rotta - scrive Difendiamo San Marino - per recuperare l’attuale preoccupante situazione in cui versa la Sanità sammarinese. Poiché riteniamo non sia sufficiente in questo momento solo denunciare le criticità, ma sia fondamentale dire come risolverle, “Difendiamo San Marino” sta lavorando ad una proposta complessiva che presto verrà presentata pubblicamente alla popolazione sammarinese"