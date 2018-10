Psd verso l'assemblea congressuale. Confronto aperto per costruire un'alternativa

In programma la richiesta di incontri con altre forze politiche. La posizione dell'ex segretario Ciavatta al vaglio dei Garanti del Partito

La Direzione del Psd, a seguito delle dimissioni del Segretario Nicola Ciavatta, ha deciso di costituire un comitato per supportare l’attività della Segreteria nello

svolgimento della sua normale attività e per definire le modalità e le tempistiche per la convocazione dell’Assemblea Congressuale.



Deliberata l'individuazione di risorse interne per proseguire il percorso avviato con altre forze di opposizione. La Direzione ha chiesto espressamente di attivarsi in una serie di incontri che vanno dalla Democrazia Cristiana a Rete. “Con il Ps – riferisce una nota – il percorso di condivisione non si è mai interrotto” e c'è anche la volontà di proseguire il dialogo con Movimento Democratico. Il Psd apprezza la decisione di Tony Margiotta, di dimettersi da Ssd e si impegnerà a confrontarsi con tutti coloro che hanno la volontà di cercare di costruire un’alternativa credibile, costruttiva e responsabile per il Paese. Nessun commento sulle dimissioni di Ciavatta: la sua posizione – ci ha riferito il Presidente Matteo Rossi – è al vaglio dei Garanti del Partito.