Incontri di Celli al meeting Fmi: Teodoro Lonfernini (Pdcs) chiede convocazione urgente della Commissione Finanze

Il consigliere del Pdcs Teodoro Lonfernini ha inoltrato una nota al Presidente dimissionario della Commissione Finanze Tony Margiotta per chiedere la convocazione urgente della commissione in relazione agli incontri avuti al meeting Fmi di Bali dal Segretario dimissionario alle Finanze Simone Celli con i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale ed anche con il Ministro dell'Economia italiano Tria. Lonfernini chiede che Celli sia presente “visto che – si legge sulla richiesta - gli incontri si sarebbero svolti in via unilaterale/personale” e finora se ne conosce solo qualche dettaglio appreso da fonti giornalistiche.