Vertice di maggioranza "per dare impulso all'azione" ma per ora nessun rimpasto

Convocato lunedì CCR aperto ai capigruppo di opposizione. Sarà presente anche Banca Centrale per valutazioni su questione Delta.

E' un'analisi su vari temi, alla presenza dei Segretari Podeschi, Santi e Zanotti, “per dare nuovo impulso all'azione di maggioranza e Governo”. Adesso.sm deve affrontare il momento più difficile, alla vigilia di scelte vitali per il sistema bancario e a pochi mesi dalla legge di bilancio. Nell'immediato c'è l'avvicendamento alle finanze - è stata formalizzata la scelta di Eva Guidi – e il rilancio del progetto politico in cui la coalizione crede fortemente. “L'abbiamo scritto insieme, condiviso e vogliamo rilanciarlo, dato che è la ricetta giusta per uscire dalle secche e tornare ad un clima di fiducia” - ribadisce Alessandro Bevitori. “In questi venti mesi siamo sempre stati compatti e abbiamo sempre fatto la quadra sui vari nodi”, spiega il coordinatore di Civico 10. Ora però serve un ulteriore confronto. “Il paese – dice Marica Montemaggi– è consapevole del momento storico delicato. Raccogliamo preoccupazioni per un clima politico così aspro, critiche ma anche forte senso di responsabilità. I cittadini hanno bisogno di risposte e possibili soluzioni ai problemi e noi vogliamo dargliele”. “Non siamo il Governo che nasconde i problemi, vogliamo affrontarli”, afferma il capogruppo di Repubblica Futura Roberto Giorgetti. “Si deve essere aperti alle osservazioni e alle critiche ma ritornare a certe strade del passato – avverte - vorrebbe dire compromettere il futuro”. Nessun rimpasto all'orizzonte. “Siamo convinti che l'attuale assetto del Governo sia quello migliore in questo momento” – dichiara Giorgetti. L'attenzione è concentrata sulla soluzione dei problemi.



Intanto è stato convocato lunedì un CCR aperto ai capigruppo di opposizione. Sarà presente anche Banca Centrale.



Nel servizio le interviste a Alessandro Bevitori (SSD); Marica Montemaggi (Civico 10); Roberto Giorgetti ( RF)



MF