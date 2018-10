MIS: "le forze responsabili di maggioranza riconsegnino il paese alla cittadinanza"

Il Movimento Ideali Socialisti interviene nel dibattito politico, esprimendo preoccupazione per quella che definiscono la "gravissima deriva antidemocratica" del governo.



Partendo dalle parole dell'ex Segretario Simone Celli e dalle ultime vicende giudiziarie il movimento si scaglia contro la evidente "influenza esterna capace di condizionare poteri istituzionali" che secondo il movimento mette a repentaglio "la tenuta del sistema democratico del paese". Da qui l'invito alle "forze responsabili di maggioranza" a "prendere atto della fine delle condizioni di governabilità per riconsegnare il Paese alla voce della cittadinanza".



MIS rinnova l'impegno affinchè le forze progressiste e riformiste collocate in maggioranza seguano l'esempio di Tony Margiotta per "riprendersi dall’oblio in cui sono precipitate" e plaude alle riflessioni di Fausta Simona Morganti sull'attualità politica . Infine l'annuncio che presto MIS chiederà presto un incontro con MDSI, per avviare una discussione e avviare il dialogo per future collaborazioni comuni.