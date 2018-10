Ccr: Dim, la nostra presenza vincolata al senso di dovere

Democrazia in Movimento, a pochi minuti dalla riunione del Comitato per il credito e risparmio che li vedrà al tavolo insieme a Banca Centrale precisa che la sua partecipazione è vincolata unicamente al senso di dovere istituzionale e che non considera i membri del CCR dei possibili interlocutori così come l'intero governo.



"La gestione del sistema bancario e finanziario del governo è stata sin qui dubbia, sconsiderata e disastrosa" - scrivono Rete e Mdsi - "Troppo gravi sono le responsabilità, quanto meno politiche, che emergono dalle carte del procedimento penale di cui abbiamo letto in questi giorni".