Conferenza del Comites San Marino con la giurista Pardalos e parlamentari italiani eletti all'estero e in E-R

I due progetti di legge di iniziativa popolare all'esame del Consiglio in prima lettura



Il Comites San Marino prosegue la sua intensa attività volta a far conoscere e promuovere i due progetti di legge di iniziativa popolare su cittadinanza e diritto di voto per gli italiani residenti in Repubblica, nelle elezioni delle Giunte. Entrambi sono all'esame del Consiglio Grande e Generale.



Alla conferenza di ieri sera particolarmente apprezzato l'intervento di Kristina Pardalos, Giudice sammarinese alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dal 2009 fino a pochi mesi fa: “Un'importante riflessione sul tema della cittadinanza – commenta il vicepresidente del Comites San Marino Alessandro Amadei – ricca di contenuti a livello giuridico e a livello tecnico”.



All'appuntamento del Comites hanno partecipato anche Simone Billi ed Elisa Siragusa - deputati eletti all'Estero rispettivamente di Lega e 5Stelle - ed il Consigliere regionale pentastellato Raffaella Sensoli: “Ci hanno fatto capire – prosegue Amadei – che la politica italiana è vicina al Comites e a tutte le questioni che riguardano San Marino”.



Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, vide presidente Comites San Marino