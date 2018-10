Il Governo adotta decreto delegato per la semplificazione dei bilanci societari

Verso un registro per i progetto blockchain in Repubblica

In mattinata si è riunito il Congresso di Stato. Tra gli adempimenti odierni spicca l'adozione di un decreto delegato per la semplificazione dei bilanci delle società: grazie alle nuove norme, i rendiconti societari saranno trasmessi in formato elettronico unicamente all'Ufficio Attività Economiche. Il Governo ha inoltre conferito a San Marino Innovation il mandato per l'istituzione di un registro dei progetti blockchain, senza costi per le imprese: alla base della decisione l'avvertita esigenza di avere contezza dello stato dell'arte in Repubblica in questo settore, e dunque per tenere monitorata la situazione, considerando - fanno sapere - il crescente interesse da parte di imprenditori esteri pronti ad investire in questa tecnologia.



Si è parlato anche della nuova struttura carceraria: nessuna decisione assunta dall'Esecutivo, ma solo un richiamo all'attuale ventaglio di opzioni in merito. Di recente sono stati presi contatti con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa per un eventuale finanziamento rivolto ad opere pubbliche di questo tipo.