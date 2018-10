RF su NPL: "Dopo le valutazioni di BCSM, il silenzio delle opposizioni"

Repubblica Futura torna con una nota stampa sulla cessione NPL Delta dopo l'incontro del CCR allargato, che ha visto Banca Centrale esprimere valutazioni in merito. “E' stato riaffermato che le procedure di vendita, in particolare del portafoglio ARCADE – scrive RF - sono state trasparenti e corrette; il prezzo è congruo e illustrate anche le conseguenze negative, per Cassa e per lo Stato”. Si è deciso di acquisire il parere di Banca Centrale, rinnovata nei propri vertici e riconosciuta da tutti come interlocutore affidabile, ma dopo quell'incontro è “calato il silenzio, da parte dell’opposizione”. "La 'sfiducia' verso il CCR espressa da qualche forza politica – osserva RF - non può inficiare le valutazioni tecnicamente precise espresse dai vertici di Banca Centrale. Non è certo Banca Centrale che deve decidere della vendita degli NPL di DELTA – dice ancora RF – ma è molto significativo il parere espresso, dopo i dubbi sollevati nelle ultime settimane". Auspica poi che la scelta imminente sulla cessione "venga presa nell'interesse di Cassa e dello Stato".