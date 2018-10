Scuola: riprende il dialogo sul decreto

Confronto aperto tra Segreteria, sindacati e insegnanti. Podeschi: "Clima costruttivo"

Csu ed Usl insieme ad un gruppo di insegnanti a confronto questa mattina con la Segreteria di Stato per l'Istruzione. Si è proceduto all'esame del decreto sulla riorganizzazione del sistema scolastico con particolare attenzione alle criticità già manifestate dai docenti.



Discussione allargata poi ad altri temi come l'impatto demografico attuale e in prospettiva soprattutto per le scuole dell'infanzia ed elementari. Stabilito, infine, un calendario di incontri tra le parti per approfondire le esigenze specifiche di ogni singolo ordine e grado di scuola. “Ho apprezzato il clima costruttivo – fa sapere il Segretario Marco Podeschi – ora dobbiamo focalizzarci sui prossimi appuntamenti, ad iniziare dalle scuole superiori e medie”.



sp