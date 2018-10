Consiglio: il neo Segretario alle Finanze debutta con l'assestamento di bilancio

Dopo circa dieci ore di dibattito acceso sulle dimissioni di Celli, ieri in chiusura di seduta l'Aula nomina Eva Guidi che presta giuramento quale nuovo Segretario alle Finanze. Le arrivano gli attestati di stima della maggioranza, per capacità di dialogo e mediazione.



Il capogruppo di SSD la definisce onesta intellettualmente e costruttrice di pace, “la persona giusta – dice Morganti - per affrontare il cambio di passo a cui maggioranza ed opposizione sono chiamati”. La Guidi, dal canto suo, conferma la prosecuzione del progetto politico. Adesso.sm spinge sulla strada tracciata: si va avanti con riforme, risanamento, messa in sicurezza del bilancio e rilancio dell'economia per favorire lo sviluppo. L'opposizione boccia invece il progetto, chiede alla coalizione di Governo di fermarsi per una riflessione alla luce delle ordinanze del tribunale. Dai banchi della minoranza c'è anche chi invoca elezioni anticipate.



Il neo Segretario alle Finanze debutta con la seconda Variazione di bilancio che arriva in aula in seconda lettura. Aumenta il disavanzo che passa da circa 7.800.000 a 12.600.000.

Una variazione di 4.800.000 dovuto al rinvio dei termini della sanatoria edilizia.

Eva Guidi focalizza l'attenzione sullo stanziamento per il progetto San Marino bio, giudicandolo positivo, e sull'introduzione dell'articolo sul controllo della gestione unica. “E' strategico – spiega - renderlo attuativo”. Ci sono altri interventi fra cui la semplificazione del rilascio dei certificati, emendamenti per la proroga dei termini delle verificazioni catastali, aggiustamenti per dare contributi ai centri sociali.





Per Stefano Canti il nuovo segretario non inizia con il piede giusto. “Gli emendamenti del governo – spiega – ci sono stati appena consegnati” e chiede una sospensione per poterli leggere. Fa presente che ci sono alcuni articoli di grande importanza. “Non c'è solo la proroga per presentazione dei progetti per la sanatoria straordinaria come da odg approvato in Commissione una settimana fa, sono state inserite altre proposte che non sono state discusse”. Come, ad esempio, il pagamento diluito dell'importo della sanzione, “che il Pdcs aveva richiesto a dicembre dello scorso anno e che era stato bocciato dalla maggioranza”. Per Roberto Giorgetti la richiesta è comprensibile e la sospensione di mezzora accettabile. Pedini Amati chiede venga concessa un'ora, “sono sette – dice - gli emendamenti nuovi”. La Reggenza raccoglie e sospende i lavori per 45 minuti.



MF